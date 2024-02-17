مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: الخطاب العراقي في ميونخ كان صريحا بقضايا السيادة والأمن والشراكات الاقتصادية

2024-02-17 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ربيع نادر، اليوم السبت، توضيحاً حول 22 اجتماعاً ولقاءً لرئيس الوزراء في ميونخ.وقال نادر في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقد أكثر من 22 لقاءً واجتماعا في ميونخ خلال يومين فقط، وكان الخطاب العراقي صريحا في قضايا السيادة والأمن والشراكات الاقتصادية الجادة ".وأضاف، أنه "كان هناك تفهم دولي كبير لرغبة العراق في الانتقال بالعلاقة مع دول التحالف الدولي من الأمن إلى الشراكات الإستراتيجية وفي مجالات مختلفة".وتابع، أن "الرسائل كانت واضحة وتتضمن ما يلي:1- أمن العراق ضرورة لأمن المنطقة.2- العراق المستقر مصلحة الجميع.3- العراق منطقة التقاء، ويرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات.4- على المجتمع الدولي، التحرك سريعا لإيقاف الحرب على غزة.