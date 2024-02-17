رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع إيطاليا

2024-02-17 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع إيطاليا.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية أنطونيو تاياني في ميونخ".وأضاف، أن "اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".وأكد السوداني- بحسب البيان- على، "حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع إيطاليا، وفق ما تمت صياغته من رؤى خلال الزيارة السابقة لرئيسة وزراء إيطاليا إلى العراق"، منبهاً، بـ "مساعي الحكومة في إيجاد شراكات إستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي".وأشار رئيس الوزراء إلى، "المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة الخاصة بملف التحالف الدولي، الذي تعمل الحكومة على إنهاء وجوده في العراق، والتحول نحو العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء فيه، داعيا إلى "وجوب تحرك جميع الدول الأوروبية من أجل إنهاء الحرب في غزة، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم".من جانبه، عبر تاياني عن "رغبة بلاده وحرصها على تنمية العلاقات مع العراق، والارتقاء بها وتعزيزها في جميع المجالات، بما يحقق المنفعة الشاملة للبلدين".