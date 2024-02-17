(واع) تحصد المركز الأول في استفتاء موازين السنوي

2024-02-17 18:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاحصلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، على المرتبة الأولى كأفضل وكالة إخبارية لعام 2023 ضمن الاحتفالية السنوية لتكريم المبدعين والمتميزين الذي تقيمه مؤسسة موازين.وقال مدير وكالة موازين الإخبارية محمد حنون في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وكالة الأنباء العراقية من الوكالات العريقة ومن المؤسسات المحترمة"، مبيناً، أنه "تم اختيارها كأفضل مؤسسة إعلامية عن طريق استفتاء شعبي إلى جانب فوز العراقية الإخبارية وإذاعة جمهورية العراق بالمراكز الأولى".وأضاف، أن "وكالة (واع) مبدعة ومتميزة وتعد أهم مصدر إخباري على مستوى العراق وهي الوكالة الأولى التي تتبع المصادر بشكل دقيق وتنشر أخبارها مع مراعاة عدم الانحياز والمهنية والحيادية وهذا يثبت أنها وكالة العراق الأولى".وختم حديثه بالقول: "مسرورون وسعداء بفوز الوكالة كأفضل وكالة إخبارية في العراق وللمرة الثالثة على التوالي".