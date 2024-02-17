الشيخ الخزعلي ورئيس الجمهورية يبحثان إنهاء الوجود الأجنبي

2024-02-17 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، إنهاء الوجود الأجنبي.وقال مكتب الشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي والأمني وملف إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد وحماية السيادة الوطنية".وشدد الشيخ الأمين خلال اللقاء، على "ضرورة الاتفاق السياسي في موضوع السيادة وخروج القوات الأجنبية"، مشدّداً على "أهمية إكمال قدرات القوات العراقية في الدفاع عن أرض العراق وسمائه ومياهه".من جانبه، أكد رئيس الجمهورية، على "ضرورة تضافر الجهود بين الجميع، من أجل إدامة الاستقرار الأمني والسياسي واستكمال عملية البناء الاقتصادي والتنموي في العراق، وإيجاد الاتفاق السياسي في موضوع السيادة الوطنية التي أكد على أهمية تحقيقها في ظل الظروف الراهنة".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة".