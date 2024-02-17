آمرلي الصمود توثق بمسلسل رمضاني من بطولة "مصطفى زماني"

2024-02-17 19:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملايدخل صمود مدينة آمرلي إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية ماراثون المسلسلات الرمضانية هذا العام، بدراما من بطولة كوكبة من النجوم العراقيين واللبنانيين والسوريين والإيرانيين بينهم نجم مسلسل النبي يوسف مصطفى زماني الذي سيلعب بطولته.والمسلسل من إنتاج هيئة الحشد الشعبي، وتتعاون مع وزارة الداخلية في توفير المعدات التي يتطلبها تصويره ميدانياً.ويقول نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسلسل آمرلي قصة لمدينة آلت على نفسها أن لا تدخل إليها شرور داعش وصمدت صمودا يثلج القلب".وأضاف، "شكرا للحشد الشعبي ولوزارة الداخلية ولكل الجهود القائمة على العمل وكل من ساهم في الدعم اللوجستي"، موضحا، أنه "اطلع على بعض المشاهد وكانت وكأنها حقيقة ماثلة للعيان".بدوره، قال مستشار وزير الداخلية سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك للقائمين على العمل ومتأكدين بأنه سيكون ناجحا؛ لأنه يحاكي الواقع ويقدم صورة عن البطولات العراقيين بمختلف شرائحهم"، موضحا، أن "مدينة آمرلي صمدت وكانت عنوانا للبطولة ونحتاج أن نقدم هذه الصورة للعالم".وأكد، أن "الذاكرة تبنى من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية ونحن بحاجة إلى مزيد من هذه الأعمال التي تخلد التاريخ وبطولات العراقيين".من جانبها، قالت الفنانة عواطف السلمان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "آمرلي حكاية صمود وشرف وفداء وشجاعة وحشد (الله المقدس)"، مبينة، أن "العمل يوثق مدينة عراقية سجلت تاريخها بالذهب ودماء الشهداء حيث سيضمن هذا العمل توثيقا وشخصيات حقيقية ورؤية الكاتب والمخرج".بدوره، قال بطل المسلسل الفنان الإيراني مصطفى زماني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد عدة سنوات من إنتاج مسلسل النبي يوسف (ع) كنا نبحث عن فرصة لرد الجميل إلى المجتمع العربي والعراقي بسبب النتائج الإيجابية التي تركها المسلسل، ومسلسلنا الجديد "آمرلي الصمود" عمل مهم سيخلد البطولات العراقية".وأضاف، "حاولنا مع المخرج أن نخرج بنتيجة مرضية للجميع"، معربا عن أمله الاستمتاع بالعمل الفريد من نوعه والذي قدم بطولات وانتصارات العراقيين".