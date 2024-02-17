من بينهم أحد مشاهير "تيك توك".. اعتقال 4 أشخاص تناوبوا على "اغتصاب قاصر" في اربيل

2024-02-17 19:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت القوات الامنية، يوم السبت، القبض على أربع متهمين بتهمة الاختطاف والاعتداء على بنت قاصر في اربيل.

وذكرت مديرية اسايش اربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بأمر من قاضي تحقيق اسايش اربيل ألقينا القبض على اربعة متهمين وهم كل من (ر،ص،ص)،(ر ، ج ،ح)،(ل، أ ، ح) ،(د ،ه ، ح) بتهمة خطف بنت قاصر بعمر (16) عاماً واحتجازها في شقة لبضعة ايام والاعتداء عليها واغتصابها".

واضاف البيان؛ ان "احد المتهمين كان قد صدر بحقه امر القاء القبض بتهمة اطلاق النار من سلاح غير مرخص، وكذلك أحد من المتهمين من الشخصيات المعروفة على شبكة الاجتماعية (تيك توك)".