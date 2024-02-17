بلينكن: الولايات المتحدة لن تدعم عملية عسكرية في رفح دون ضمانات أمنية للنازحين

2024-02-17 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، أن الولايات المتحدة لن تدعم أي عملية عسكرية برية في رفح دون خطة تضمن سلامة أكثر من مليون نازح هناك. بلينكن: الولايات المتحدة لن تدعم عملية عسكرية في رفح دون ضمانات أمنية للنازحينتقرير عبري: الجيش الإسرائيلي يبلغ عددا من دول المنطقة عن استعداده لعملية برية […]

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