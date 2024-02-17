2024-02-17 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

اعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة لمستشفى الفضيلية العام، والذي يؤمل افتتاحه خلال العام الحالي.وقال العلوي خلال جولة تفقدية لمستشفى الفضيلية العام يرافقه نائبه الفني هاني نور الله، وفق بيان للمحافظة، إن “الزيارة الميدانية تاتي ضمن النهج الذي سنتبعه في الجولات الميدانية للمشاريع بغية متابعتها عن كثب وتسريع […]

ظهرت المقالة محافظ بغداد: نسبة إنجاز مستشفى الفضيلية ‎%‎74 وسيفتتح نهاية العام أولاً على ايرث نيوز.