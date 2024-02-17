السعودية: إقامة دولة فلسطينية السبيل الوحيد لأمن المنطقة

2024-02-17 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، إن السبيل الوحيد نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل، هو إقامة دولة فلسطينية. وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: “نعمل على تحقيق وقف إطلاق النار وسحب إسرائيل لقواتها من قطاع غزة”. وأضاف وزير الخارجية […]

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