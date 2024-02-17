خلاف النسيب.. مصرع 3 أشخاص على يد زوج ابنتهم في بغداد

2024-02-17 20:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بعودة خلاف "نسيب" جديد، وهذه المرة بجريمة قتل ارتكبها زوج أبنة عائلة راح ضحيتها 3 من أفراد العائلة في منطقة الزعفرانية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص صاحبها إطلاق نار ضمن منطقة الزعفرانية ببغداد، ما اسفر عن اصابة 3 اشخاص تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج لكنهم فارقوا الحياة".

وأضاف المصدر أن "القاتل يعمل منتسباً في الحشد الشعبي وهو زوج ابنتهم والخلاف على قطعة أرض"، مبيناً أنه "تجري ملاحقته من قبل القوات الامنية بعد ان تمكن من الفرار".

ويوم الاثنين الماضي قتلت عائلة على يد نسيب لهم، نتيجة خلافات تطورت إلى مشاجرة ضمن قضاء اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص مع (نسيب) لهم ضمن قضاء اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد، تطور إلى استخدام النسيب سلاح نوع (كلاشنكوف)، وقتل الأب والأم والأخ وأصاب الأخ الثاني، قبل أن يلوذ بالفرار".وأضاف أن "قوة من شرطة بغداد/الكرخ، طوقت مكان الحادث، تحاصر القاتل في محاولة للقبض عليه"