محافظ بغداد يحدد موعد افتتاح مستشفى الفضيلية العام

2024-02-17 20:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، تحقيق نسب انجاز متقدمة لمستشفى الفضيلية العام، فيما حدد نهاية العام الجري موعدا لافتتاحه.وقال المحافظ خلال جولة تفقدية لمستشفى الفضيلية العام يرافقه نائبه الفني هاني نور الله في بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الزيارة الميدانية تاتي ضمن النهج الذي سنتبعه في الجولات الميدانية للمشاريع بغية متابعتها عن كثب وتسريع وتيرة العمل وانجازها بالشكل المطلوب لتقديم افضل الخدمات لاهالي بغداد الحبيبة".واضاف العلوي، ان "المستشفى صممت وفق معايير حديثة ومتطورة بسعة سريرية تصل إلى (٢٠٠) سرير، و فيها (١٢) صالة عمليات ومجهزة باحدث المستلزمات الطبية والمعدات"، لافتا الى ان "المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة تسعى لتشغيل المستشفيات الجديدة بهدف توسيع رقعة الخدمات الصحية لاهالي المحافظة".وتابع المحافظ: ان" نسبة انجاز المستشفى بلغت (٧٤٪؜) بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية فضلاً عن التعاقد مع شركات عالمية لاستيراد احدث الأجهزة الطبية"، موضحاً ان " نظام تشغيل المستشفى باساليب حديثة تؤمن تقديم خدمات ذات جودة عالية وتخفف من اعباء المرض على المواطنين في بغداد" .يذكر ان مستشفى الفضيلية يندرج ضمن اربعة مستشفيات ستراتيجية تنفذها المحافظة هي (الشعب، الحرية، النعمان)، والتي حظيت بزيارات ميدانية ودعم وإشراف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض إنجازها بالسرعة الممكنة وتذليل المعوقات لتشكل صروحاً طبية وقفزة نوعية في القطاع الصحي.