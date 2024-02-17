2024-02-17 20:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أبدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت (17 شباط 2024) تفاؤلها الكبير بعد موجة الامطار التي سقطت مؤخرًا، معتبرة أن العراق أصبح في وضع مطمئن فيما يخص خطر الجفاف بالصيف المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال لـ"بغداد اليوم"، ان "البلد استفاد كثيرا من الامطار الاخيرة ودخلت مياهها في اغلب السدود وتم الاستفادة منها بشكل كبير في انهاء خطر الجفاف بالصيف المقبل، سيما وان البلد كان يعني من عدم سقوط الامطار في السنوات الاربعة الماضية".

واستدرك شمال: "لكننا نحتاج الى امطار اخرى تسقط لايام لضمان خزين اكبر للمياه في السدود وغيرها من الخزانات".

وتابع شمال ان "كل المناسيب المائية جاءت في مقدمة سدود دوكان ودربنديخان وحمرين والموصل"، مشيرا الى ان "الامطار التي سقطت غرب سد الموصل نعمل على إيصالها الى سدة سامراء باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية لتغذية الاهوار ودفع اللسان الملحي في شط العرب".

وشهدت المحافظات العراقية خلال الايام الثلاثة الماضية موجة امطار ضخمة تسببت بسيول كبيرة، وبينما تم خزن معظم المياه من الامطار الساقطة في المناطق الشمالية، الا ان الامطار والسيول في المنطقة الوسطى لاتوجد سدود لاستقبالها، ما أدى لفتح بوابات سدة سامراء لتصريف الكميات بواقع اكثر من ألفي متر مكعب بالثانية، باتجاه عمود نهر دجلة نحو بغداد والجنوب لانعاش الاهوار، بحسب وزارة الموارد المائية.