برشلونة ينجو بأعجوبة من فخ سيلتا فيجو

2024-02-17 20:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتغلب برشلونة على مضيفه سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1 في إطار الجولة 25 من عمر الدوري الإسباني.وسجل روبرت ليفاندوفسكي، هدفي برشلونة في الدقيقتين 45 و(90+7)، فيما أحرز إياجو أسباس، هدف سيلتا فيجو في الدقيقة 47.ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 20 نقطة في المركز 17.