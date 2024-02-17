الحادثة الرابعة خلال 10 أيام.. نسيب جديد يقتل 3 من أهل زوجته

2024-02-17 20:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (17 شباط 2024)، بوقوع مشاجرة اسفرت عن مقتل 3 اشخاص بنيران نسيبهم في بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مشاجرة وقعت بين عدد من الاشخاص صاحبها اطلاق نار ضمن منطقة الزعفرانية ما اسفر عن اصابة 3 اشخاص تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج لكنهم فارقوا الحياة هناك".

وبين ان "الجاني يعمل منتسبا في الحشد الشعبي وهو زوج ابنتهم واصل الخلاف على قطعة ارض"، مشيرا الى انه "تجري ملاحقة الجاني من قبل القوات الامنية بعد ان تمكن من الفرار".

وتعد هذه الحادثة هي الرابعة من نوعها التي تقع على يد "نسيب" تجاه اهل زوجته في بغداد في غضون اقل من 10 أيام.



