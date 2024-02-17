مصرع سائق وكيل وزير النفط الإيراني جراء حادث السير في بغداد

2024-02-17 20:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع سائق وكيل وزير النفط الإيراني جراء حادث السير في العاصمة بغداد. وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان “سائق وكيل وزير النفط والطاقة الإيراني لقي حتفه نتيجة حادث السير في العاصمة بغداد”. واوضح ان “السائق عراقي الجنسية”. وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني، بتعرض مسؤول إيراني إلى حادث سير في […]

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