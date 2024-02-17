السوداني يعود إلى بغداد بعد زيارته إلى هولندا ومشاركته في مؤتمر ميونخ

2024-02-17 21:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى هولندا ومشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الأخير "عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في كل من مدينة لاهاي الهولندية وميونخ الألمانية، كانت الآتي:





■ عقد مباحثات ثنائية مع نظيره الهولندي مارك روته.





■ ترؤس وفد العراق في الاجتماع الموسع مع الوفد الرسمي الهولندي.





■ استقبال الرئيس التنفيذي لشركة شِل المختصة في مجال الطاقة، والمدير التنفيذي لشركة ماموت المختصة بقطاع النقل، ومدير العلاقات الحكومية في شركة سيبولت المختصة بالطاقة.





■ حضور ندوة حوارية بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية.





● ميونخ





■ لقاء عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين.





■ لقاء نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس.





■ عقد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس.





■ لقاء رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن.





■ لقاء رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.





■ لقاء رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.





■ لقاء رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس.





■استقبال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.





■ لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية أنطونيو تاياني.





■ استقبال قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال ستيورات مونش.





■ استقبال أربعة أعضاء من الكونغرس الأمريكي.





■ استقبال رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر.





■ لقاء الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار.





■ استقبال نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو.





■ لقاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق المراجعة الستراتيجية لعمل بعثة اليونامي في العراق، فولكر بيرتس.





■ استقبال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية للطاقة كريستيان بروخ.





■ استقبال المدير العام لشركة ليوناردو الإيطالية المتخصصة في أنظمة الأمن والدفاع والمعلومات الأمنية لورينزو مارياني.





■ استقبال عدد من قادة أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية في بلدان صديقة مختلفة".