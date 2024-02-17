2024-02-17 21:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة بابل، اليوم السبت، بأن امرأة اقتحمت مقهى شعبياً وسط قضاء المسيب شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة في الثلاثينات من عمرها اقتحمت بسلاح ناري نوع (مسدس) احد المقاهي الشعبية في قضاء المسيب شمالي بابل وقامت باطلاق النار داخله بحثا عن زوجها لغرض قتله".

وبين المصدر، ان "صاحب المقهى قام بالانقضاض على المرأة وقيّد حركتها، وانتزع السلاح من يدها، فيما لاذ رواد المقهى بالفرار بسبب إطلاق النار".

واضاف، ان "السلطات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بتسلم المرأة من صاحب المقهى، فيما تشير التحقيقات الاولية في الحادث إلى أن الزوج أخلف بوعد مع زوجته في وقت سابق، مما أجبرها على اقتحام المقهى بالسلاح لغرض قتله".