2024-02-17 22:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فنّد حيدر واريش طبيب القلب بجامعة هارفارد، خرافات شائعة حول أمراض القلب والأوعية الدموية، مشيراً إلى أن علامات الإنذار المبكر، غالباً ما يصعب التعرف عليها؛ مما يترك الأفراد غير مدركين لمخاطرها. وأكد الطبيب في حوار مع مجلة “نيوزويك” الأمريكية أن “أمراض القلب ذات طبيعة خبيثة، ويمكن أن تظهر العديد من عوامل الخطر بصمت”.وأشار […]

ظهرت المقالة 3 مفاهيم خاطئة حول أمراض القلب.. ما حقيقتها؟ أولاً على ايرث نيوز.