2024-02-17 22:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت روسيا، يوم السبت، “السيطرة الكاملة” على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين السبت في الكرملين السيطرة على هذه المدينة التي كانت “موقعا دفاعيا قويا للقوات المسلحة الأوكرانية”. هنأ الرئيس […]

ظهرت المقالة روسيا تعلن “السيطرة الكاملة” على مدينة أفدييفكا أولاً على ايرث نيوز.