2024-02-17 22:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، إقامة مباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء على ملعب المدينة الدولي. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “مباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء، ستقام على ملعب المدينة الدولي”. وستقام المباراة ضمن منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء […]

ظهرت المقالة ملعب المدينة مسرحاً لكلاسيكو القوة الجوية والزوراء أولاً على ايرث نيوز.