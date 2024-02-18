2024-02-18 00:42:03 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا مدربُ منتخبنا الأولمبيً راضي شنيشل، (35) لاعباً للدخولِ في المُعسكر الداخليّ المقبل في البصرة.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مدربُ منتخبنا الأولمبيً «راضي شنيشل» اختار (35) لاعباً للدخولِ في المُعسكر الداخليّ المقبل في البصرة والذي سيقام بشهر آذار / مارس المقبل، ويتزامن مع فترةِ التوقف ضمن FIFA DAY تأهباً للمشاركةِ في نهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً المؤهلة لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس صيف العام الحالي".وقال المديرُ الإداريّ للمنتخب الأولمبيّ «عبد الجبار هاشم»: إن "الملاكَ التدريبي للمنتخبِ قدّم برنامجَ إعداده إلى المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، وأن هناك معسكراً داخلياً يتضمن خوضَ مباراتين وديتين تدخلان ضمن برنامج التحضير للنهائياتِ التي تقام منتصف شهر نيسان / أبريل المقبل في دولةِ قطر، حيث يلعب منتخبنا في مجموعةٍ تضم إلى جانبه منتخباتَ السعودية وأوزبكستان وتايلاند".وأضاف هاشم : انه "من المؤملِ أن يلتقي منتخبنا الأولمبيّ نظيره الياباني يوم 11 من شهر نيسان / أبريل قبل الدخول في النهائياتِ الآسيويّة لتكون آخرَ بروفة تسبق انطلاقَ البطولة".وأوضح: أن قائمةَ اللاعبين التي اختارها المدربُ راضي شنيشل ضمت كلاً من اللاعبين : كميل سعدي، حسن عباس، حسين حسن، جعفر شنيشل، محمد حسن، كرار سعد، مجتبى صالح، أحمد مكنزي، زيد تحسين، آدم رشيد، يوسف الإمام، كاظم رعد، حسين عامر، حسن خالد، هلو فائق، مصطفى سعدون، الاي فاضل، كرار محمد، منتظر محمد، زيدان إقبال، زيد إسماعيل، محمد هيثم، يوسف الأمين، نهاد محمد، سيابند عكيد، منتظر عبد الأمير، علي الموسوي، بلند ازاد، منتظر ماجد، علي جاسم، أمين الحموي، حسين عبدالله، رضا فاضل، عمر عبد مجباس، علي الحمادي.