رقم مميز لالونسو في الدوري الالماني

2024-02-18 05:42:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتمكن المدير الفني الاسباني لنادي باير ليفركوزن تشابي الونسو من الفوز على هايدنهايم في الجولة ال 22 من مباريات الموسم الحالي ليحافظ على سجله بدون اي هزيمة ويبتعد بصدارة الدور الالماني لكرة القدم، كما كسر الرقم القياسي في الدوري الالماني بالبقاء بدون هزائم والمسجل باسم بايرن ميونيخ في العام 2020، حيث وصل الونسو مع فريقه الى المباراة ال 32 بدون اي هزيمة، منها 28 انتصاراً واربعة تعادلات ليبقى في صدارة ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم 58 نقطة بعد نهاية الجولة ال 21 وبفارق 8 نقاط مؤقتاً عن اقرب منافسيه حامل اللقب نادي بايرن ميونيخ.وكان ليفركوزن قد سجل تحت قيادة الونسو 95 هدفاً بينما لم يتلقى سوى 23 هدفاً فقط.