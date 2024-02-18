القبض على 6 متهمين لممارستهم اعمال احتيال وتلاعب في منفذ طريبيل الحدودي

2024-02-18 05:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعاعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، القبض على 6 متهمين بالجرم المشهود بممارسة أعمال احتيال وتلاعب في منفذ طريبيل الحدودي.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مديرية منفذ طريبيل الحدودي نفذت واجب مشترك مع مركز شرطة الكمارك، تمكنت خلاله من القبض على (6) اشخاص متهمين بممارسة أعمال غير مشروعة بالجرم المشهود في ساحة حجز العجلات قوة محرك".واوضح البيان، ان "المتهمين قاموا بالتلاعب بعداد سير العجلات عن طريق فتح الدشبول او رفعها بجكات لغرض التغيير، كون هذه العجلات عدادها صفر كيلومتر ومضبوطة بقرار قاضي تحقيق الرطبة لمخالفتها شروط وضوابط الاستيراد وذلك لعدم وجود شهادة مطابقة صادرة من الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية".واضاف، "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين واحالتهم الى القضاء".