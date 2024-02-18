2024-02-18 06:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ غادر، فجر اليوم الأحد، وفدُ منتخبنا الوطنيّ للسيدات للمشاركةِ في النُسخة الثامنة من بطولةِ اتحاد غرب آسيا لفئة المتقدمات والتي تستضيفها مدينةُ جدة في المملكةِ العربية السعودية. وتعدُّ هذه هي المشاركةُ الأولى لمنتخبنا الوطنيّ للسيدات في بطولةِ اتحاد غرب آسيا، حيث هيأ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم معسكرين تدريبيين في كلٍ من العاصمة الفرنسيّة […]

ظهرت المقالة وطني السيدات في السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا أولاً على ايرث نيوز.