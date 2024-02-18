2024-02-18 06:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، وسط تصاعد المخاوف حيال عمليتها البرية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال شولتس أمس السبت، خلال مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ 60، إن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، وإن الولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدول الأخرى تعبر عن ذلك. وأضاف: […]

ظهرت المقالة شولتس يدعو إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي أولاً على ايرث نيوز.