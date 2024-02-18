2024-02-18 06:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، القاء القبض على 6 متهمين بالجرم المشهود بممارسة اعمال احتيال وتلاعب في منفذ طريبيل الحدودي. وذكر بيان للهيئة ورد” ايرث نيوز” أنه بعملية نوعية جديدة استندت إلى معلومات دقيقة تمكنت مديرية منفذ طريبيل الحدودي بواجب مشترك مع مركز شرطة الكمارك من القبض على (6) اشخاص متهمين بممارسة […]

ظهرت المقالة في منفذ طريبيل .. اعتقال (6) متهمين بممارسة اعمال احتيال وتلاعب أولاً على ايرث نيوز.