2024-02-18 06:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استأنف ،اليوم الأحد، أكثر من 12 مليون طالب وتلميذ الدوام في عموم المدارس الابتدائيَّة والثانويَّة للفصل الثاني من العام الدراسي 2023ــ 2024، بعد انتهاء عطلة نصف السنة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد للصحيفة الرسمية ، إنَّ استئناف الدوام جاء بعد استعدادات تربوية وإدارية مسبقة بعد انقضاء العطلة الربيعية التي استمرت […]

ظهرت المقالة الأجراس تقرع من جديد.. أكثر من 12 مليون طالب يتوجهون للمدارس في العراق أولاً على ايرث نيوز.