ابتكار “مركب قوي” مضاد للبكتيريا الخارقة

2024-02-18 06:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ابتكر علماء جامعة هارفارد مركبا “قويا” مضادا للميكروبات يتغلب على آليات تستخدمها البكتيريا الخارقة لمواجهة المضادات الحيوية شائعة الاستخدام. ووجد فريق البحث أن المركب الجديد “كريسوميسين” يقتل العديد من سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مثل المكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية. ويقول العلماء إن “كريسوميسين” (بالمقارنة مع المضادات الحيوية المعتمدة سريريا) حسّن القدرة على […]

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