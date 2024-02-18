2024-02-18 06:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة العمليات في شركة نفط ذي قار، يوم الأحد، عن إدخال ثلاث آبار نفطية جديدة للعمل في حقل الناصرية النفطي، وذلك بعد إكمال عمليات الربوط ومد الأنابيب اللازمة.

وقال وكيل مدير قسم صيانة المعدات في الهيئة عدي جمعة، في بيان اليوم، إن هذه الآبار هي الآبار رقم 53 و23 و57.

وأضاف أن الهدف من تدشين هذه الآبار هو زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل النفطي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويقع حقل الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وقد تم اكتشافه في العام 1973، بدأ الحقل عمله التجريبي في حزيران/ يونيو 2009 بطاقة تصل إلى 10 آلاف برميل يومياً، وارتفع الانتاج في هذا الحقل ليبلغ 90 ألف برميل يومياً في العام 2018.

ويتميز اقتصاد العراق بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي يعتمد بشكل كلي على عائدات بيع النفط والتي هي المصدر الرئيسي للموازنة المالية السنوية البلاد.