2024-02-18 06:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت هيئة العمليات في شركة نفط ذي قار، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، عن إدخال ثلاثة آبار نفطية جديدة للعمل في حقل الناصرية النفطي، وذلك بعد إكمال عمليات الربوط ومد الأنابيب اللازمة.



وقالت هيئة العمليات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذه الآبار هي الآبار رقم 53 و23 و57، وأنها تمت بناء على توجيهات الخبير المهندس علي خضير عباس، مدير عام الشركة".



وأضافت أن "الهدف من تدشين هذه الآبار هو زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل النفطي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".