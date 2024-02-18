2024-02-18 06:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، بإقدام فتاة على قتل والدها طعناً بالاشتراك مع والدتها في منطقة الحرية ببغداد.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود معلومات عن وجود حادثة قتل شخص داخل منزله ضمن منطقة الحرية ببغداد، عن طريق طعنه طعنات عديدة بالآلات جارحة".

واضاف انه "تم على الفور تشكيل فريق عمل بمتابعة قائد شرطة بغداد ولدى الوصول الى محل الحادث، فيما توصلت التحقيقات الى أن القاتل من داخل الدار".

واشار الى انه "بعد التعمق بالتحقيق مع ابنة المقتول اعترفت بانها قامت بقتل والدها بالاشتراك مع والدتها بسبب مشاكل عائلية وكذلك حاولت اخفاء معالم الجريمة"، مبينا انه "تم القبض على المتهمات وتدوين اقوالهن بالاعتراف وتم ايداعهن التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية".