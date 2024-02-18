احباط محاولة إدخال 2 كغم من المخدرات عبر شط العرب

2024-02-18 06:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة قوات أمن الحدود، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، محاولة إدخال (2) كغم من المخدرات عبر شط العرب في محافظة البصرة،



بيان لقيادة قوات أمن الحدود تلقته "بغداد اليوم" جاء فيه، أنه "استمراراً للجهود الامنية المميزة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات والممنوعات عبر الحدود، احبطت مفارز الفوج الثالث في لواء حدود السواحل محاولة إدخال (2) كغم من المخدرات عبر شط العرب في محافظة البصرة".

واضاف البيان، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".



