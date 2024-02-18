2024-02-18 08:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الخبير العسكري، سونغ تشونغ بينغ، أنه على الرغم من الاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها أوكرانيا مع ألمانيا وفرنسا، فإن برلين وباريس لن تسمحا لكييف بأن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي. وجاءت تصريحات بينغ لصحيفة “غلوبال تايمز” الحكومية الصينية الذي قال إنه على المدى الطويل ستتجنب هذه الدول (فرنسا وألمانيا) أيضًا الصراعات العسكرية […]

ظهرت المقالة خبير: فرنسا وألمانيا لن تسمحا لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أولاً على ايرث نيوز.