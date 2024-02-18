2024-02-18 08:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مكافحة الإجرام اليوم الاحد، القبض على عاملة اجنبية سرقت اموال ومخشلات ذهبية من داخل دار في بغداد. وذكر بيان للمكافحة تلقته ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من القاء القبض على عاملة من جنسية أجنبية، لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره (٢٠) الف دولار أمريكي مع مخشلات ذهبية من داخل […]

ظهرت المقالة اجرام بغداد تطيح بعاملة اجنبية سرقت اموال ومخشلات ذهبية من داخل دار أولاً على ايرث نيوز.