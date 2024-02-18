2024-02-18 08:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، المباشرة بإجراءات نقل المسؤولية الأمنية في قيادة عمليات سامراء من وزارة الدفاع.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام العميد مقداد ميري في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، ان" وزارة الداخلية باشرت اليوم بإجراءات نقل المسؤولية الأمنية في قيادة عمليات سامراء من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية".

وتولت وزارة الداخلية في السنوات والأشهر القليلة الماضية الملفات الأمنية لـ6 مدن من الجيش العراقي.

وأعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء (25 تشرين الاول 2023)، تسلمها الملف الأمني في خمس محافظات والاستعداد لتسلم هذا الملف في محافظات جديدة، فيما بينت أن نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية يتضمن إجراءات متعددة أبرزها إعادة النظر بالتسليح.