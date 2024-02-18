بحوزتهم 550 غرام من "الترياك".. ضبط مسافرين عراقيين في منفذ الشلامجة

2024-02-18 08:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد (18 شباط 2024)،ضبط مسافرين عراقيين في منفذ الشلامجة بحوزتهم (550) غرام من مادة الترياك المخدرة.

وذكر اعلام المنافذ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي بالتعاون مع شرطة الكمارك مفرزة K9 تمكنت من القاء القبض على مسافرين عراقيين ضبط بحوزتهم مادة الترياك المخدرة بوزن اجمالي بلغ (550) غرام في محاولة فاشلة لتهريبها وادخلالها البلد".

واضاف، البيان أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".