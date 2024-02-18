العراق يعلن مشاركته في بطولة الأولمبياد العالمي للشطرنج

2024-02-18 08:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن الاتحاد العراقي المركزي للشطرنج، مشاركته ببطولة الأولمبياد العالمي للرجال والنساء التي تستضيفها هنغاريا مطلع شهر آب المقبل .وقـال رئيس اتحاد الشطرنج ظافر عبد الأمير، في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن " الهدف المنشود من المشاركة، هو الحصول على الأوسمة الفردية، وتحقيق نتائج متميزة تسهم في رفع التصنيفات العالمية لاسيما أن الأولمبياد العالمي يعد من الأنشطة الخارجية المهمة ويشهد تواجد الأبطال المصنفين دولياً".وأضاف عبد الأمير أن " الطاقم الفني سيحرص في الأسابيع المقبلة على اختيار تشكيلة المنتخب الوطني للرجال والنساء وبواقع خمسة لاعبين لكل فئة بحسب النظام المعمول به في الأولمبياد، بالإضافة إلى حضوره اجتماعات الجمعية العمومية".