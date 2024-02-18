أربيل تعلن تجاوز "أزمة الأمطار": لو تساقطت بمدينة أخرى لغرقت بالكامل

2024-02-18 08:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلن نائب محافظ أربيل مسعود كاره ش، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، أن الحكومة المحلية والدوائر الخدمية في المحافظة استطاعت تجاوز أزمة السيول الأخيرة.

وقال كاره ش في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السيول والأمطار الأخيرة لو سقطت في مدينة أخرى لرأيناها تغرق بالكامل، لكن الدوائر الخدمية والاستنفار التام للحكومة المحلية استطعنا تجاوز الأزمة".

وأضاف، أن "الحكومة المحلية وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية استنفرت كل جهودها وتمكنت من تحويل مياه الأمطار إلى الخزن، ونستبشر بسنة خير هذا العام، لأن أربيل عانت في العام الماضي من أزمة جفاف كادت تؤثر على حياة الناس وتجهيزهم اليومي".

وشهدت شوارع في محافظة أربيل، يوم الخميس الماضي (15 شباط 2024)، فيضانات كبيرة جراء سيول الامطار الغزيرة بالمحافظة.

وأظهرت صور، حصلت عليها "بغداد اليوم"، "غرق مجموعة من السيارات جراء سيول الأمطار الغزيرة التي غمرت جسر سيداوه وسط مدينة أربيل قرب القلعة الاثرية".