القاضي زيدان: فكرة انشاء أقاليم أخرى تهدد وحدة العراق وهي مرفوضة

2024-02-18 08:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، محافظ الانبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، فيما أشار الى أن فكرة انشاء أقاليم أخرى بالعراق "مرفوضة".

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته "بغداد اليوم"، أن "القاضي زيدان بحث معهم التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الامن والاستقرار المجتمعي وضرورة الإسراع في اكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الاداري أياً كان موقعه الوظيفي".

فيما ابدى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة "استعدادهم للتعاون مع القضاء في كافة المجالات، وتم التأكيد على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة"، بحسب البيان.

وأوضح رئيس المجلس أن "الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 اثر غزو الكويت وما نتج عنه من اثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق"، مبينا ان "إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وان الدستور تضمن الاحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم الى ان ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الان ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الاحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الامر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص".

وتابع " لذا فان فكرة انشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق وامنه"، مؤكدا "دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة امن العراق".



