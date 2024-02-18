وزارة عراقية تطلق استمارة الكترونية خاصة للبحث عن المفقودين والمختطفين من الأقليات

2024-02-18 08:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الأحد، البدء بالعمل على الاستمارة الخاصة لتسجيل المفقودين والمختطفين وفق قانون رقم (8 لسنة 2021).

وقالت المدير العام للمديرية سراب الياس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تشكيل لجنة عليا للبحث عن مصير المختطفين استناداً لاحكام المادة (5 / سابعاً ) من قانون الناجيات الايزيديات ومن ضمن آليات عمل هذه اللجنة اطلاق استمارة الكترونية لتسجيل وجمع بيانات كافة حالات المختطفين والمفقودين من المكونات المنصوص عليها في القانون للبحث عن مصيرهم بالتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والدولية كافة".

ولفتت الى أن "اللجنة وضعت برنامجاً كاملاً مع ذوي الضحايا لغرض مطابقة المعلومات والبيانات التي تمتلكها اللجنة من اجل معرفة مصير ذويهم". وخصصت اللجنة خطاً ساخناً هو "5775"، واستمارة الكترونية (http://176.241.95.140:888/)