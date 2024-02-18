إعلام بغداد تتصدر التصنيف العراقي للجامعات الحكومية والأهلية

2024-02-18 08:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعتصدرت كلية الإعلام بجامعة بغداد، اليوم الأحد، التصنيف العراقي للجامعات الحكومية والأهلية (IRU).وذكر بيان للكلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "حققت المرتبة الأولى في نتائج التصنيف العراقي للجامعات الحكومية والأهلية(IRU)، بحسب تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".وأضاف، أن "أقسام الكلية الثلاثة (الصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة)، أحرزت المرتبة الأولى على الجامعات الحكومية والأهلية المشاركة في التصنيف ضمن التخصصات المناظرة وبفارق كبير من النقاط وبدرجات أعلى من تقييم العام الماضي".وأوضح، البيان، أن "قسم الصحافة جاء أولًا بدرجة (65.12)، والعلاقات العامة ثانياً بـ(64.29)، بينما حقق قسم الإذاعة والتلفزيون 64.27، بحسب التصنيف الجديد".وعبّر عميد الكلية عمار طاهر، عن "فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي"، مقدماً مباركته لـ "جامعة بغداد بشكل عام وللأقسام العلمية الفائزة بالتصنيف بشكل خاص والهيئة التدريسية والموظفين والطلبة".وقال طاهر: إنّ "تألق جامعة بغداد وأقسامها العلمية في التصنيف العراقي للجامعات، نابع من الجهود المتواصلة للهيئات التدريسية والطلبة والموظفين"، مؤكداً أنّ "الجامعة تسير وفق برنامج وخطة علمية وعملية مدروسة للارتقاء بسمعتها الأكاديمية في مختلف التصنيفات والمستوعبات المحليّة والإقليميّة والدوليّة".وعن تقدم أقسام كلية الإعلام على التخصصات المناظرة في نتائج التصنيف العراقي، أشار طاهر، الى أن "تقدم أقسام الكلية على التخصصات المناظرة في نتائج التصنيف يعكس جهوداً مخلصة ومتواصلة من الهيئات التدريسية والوحدات الإدارية"، مُثنياً على "الخطة العملية المدروسة التي تم تنفيذها بدقةٍ عالية من قبل اللجان المختصة وضمان الجودة في الكلية".وأردف، "نفتخر بتفوق أقسامنا واستمرارها في تحقيق المرتبة الأولى، ما يعزز مكانتنا ككلية رائدة في مجال الإعلام"، متعهداً بـ" مواصلة المسير والعمل الجاد للحفاظ على هذا الإرث الأكاديمي المُشرّف ولتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".وقد أجرى المختصون بقسم ضمان الجودة بدائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في جهاز الإشراف والتقويم العلمي في الوزارة، تقييما شامل (1875) قسمًا علميًّا في (95) جامعة وكلية حكومية وأهلية على وفق معايير الاعتماد البرامجي 40 بالمئة، وأعضاء الهيئة التدريسية 25 بالمئة، والطلبة 20 بالمئة، والتصنيفات العالمية للتخصصات الأكاديمية 15 بالمئة".ويأتي التصنيف العراقي للجامعات التزامًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسياستها في تعزيز الاستجابة لمتطلبات الجودة وتطوير البيئة التعليمية وقياس مؤشرات الأداء المؤسسي.وفي تصنيف عام 2022/2023، حققت كلية الإعلام المرتبة الأولى ، حيث احتل قسم العلاقات العامة الصدارة بدرجة (57.53)، وجاء قسم الصحافة ثانياً بدرجة 52.87، فيما حصد الإذاعة والتلفزيون درجة 50.07.