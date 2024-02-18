العراق وفرنسا يبحثان استمرار التعاون القضائي

2024-02-18 08:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، مع السفير الفرنسي الجديد لدى العراق باتريك دوريل، استمرار التعاون بين البلدين في الملفات المشتركة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل السفير الفرنسي الجديد لدى العراق باتريك دوريل والوفد المرافق له".

وأضاف، أن "زيدان، بحث مع السفير الفرنسي استمرار التعاون القضائي بين البلدين في الملفات المشتركة".