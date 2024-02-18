السليمانية.. وقوع نزاع بين زعيم حزب كردي مع شقيقه المسؤول في حكومة كردستان

2024-02-18 08:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -السليمانية

كشفت وسائل اعلام كردية، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، عن وقوع نزاع بين زعيم حزب كردي وشقيقه المسؤول في حكومة إقليم كردستان.

وقالت الوسائل الإعلامية في خبر تابعته "بغداد اليوم"، إن "نزاعا وقع بين زعيم حزب كردي في مدينة السليمانية مع شقيقه المسؤول في حكومة اقليم كردستان".

وأشارت الى انه "على اثر النزاع تم تحريك قوة عسكرية الى مكان الحادث في احد أقضية السليمانية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.