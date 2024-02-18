2024-02-18 09:00:12 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أصدر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الـ71 لتأسيس اتحاد الشباب الديمقراطي الكوردستاني، جاء فيها: "نثمن عالياً دوركم وحضوركم وجهودهم الدؤوبة خلال مراحل الثورة ونضالات البيشمركة وتننشئة القيادات والكوادر البارزة، ونتطلع باحترام وتقدير لمسيرتكم الطويلة من النضال وخدمة شباب كوردستان وتضحياتكم، وسنكون كما هو الحال دائماً داعمين ومساندين لكم"