2024-02-18 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عبر لاعب منتخبنا الوطني علي الحمادي، عن استيائه من حادثة منع العلم العراقي في مدرجات ملاعب إنجلترا. وقال الحمادي عبر حسابه على “تويتر”، “اتساءل، لماذا يصادر رجال الأمن في الملاعب الإنجليزية العلم العراقي من الجماهير الداعمه في الملعب؟”. وأضاف “يبدو أن أي شيء يحتوي على كتابة باللغة العربية يعتبرونه على إنه سياسي، الجهل […]

ظهرت المقالة حادثة العلم العراقي بالملاعب الإنجليزية تغضب علي الحمادي أولاً على ايرث نيوز.