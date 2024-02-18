2024-02-18 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تواصل إسرائيلي غاراتها وقصفها على القرى والبلدات الواقعة جنوب لبنان، القريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل. فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارتين جديدتين على بلدة يارون بالقطاع الأوسط من جنوبي لبنان بحسب ما أفادت مراسلتنا. وكان الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أمس السبت سلسلة غارات طالت عدة مواقع في الجنوب اللبناني. وأكدت مصادر […]

ظهرت المقالة الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ غارات على جنوب لبنان أولاً على ايرث نيوز.