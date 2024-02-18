2024-02-18 10:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات عن جريمة انتحال صفة مدير مكتب المتابعة في رئاسة الوزراء. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “المدان قام بانتحال صفة وظيفية من الوظائف العامة بقصد الحصول على منافع مالية”. واوضح أن “الحكم صدر وفقا لإحكام القرار 160 […]

ظهرت المقالة السجن سبع سنوات بحق منتحل صفة مدير مكتب المتابعة في رئاسة الوزراء أولاً على ايرث نيوز.