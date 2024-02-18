2024-02-18 10:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاحد حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان اقدم على تزوير وسرقة بطاقات الماستر كارد. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “المدان قام مع متهمين اخرين بتزوير وسرقة بطاقات الماستر كارد الخاصة بالمتقاعدين والشهداء والجرحى والموظفين، لافتا إلى أنه كان يعمل بمنصب […]

ظهرت المقالة جنايات الانبار: السجن (7) سنوات بحق مدان عن جريمة تزوير وسرقة بطاقات الماستر كارد أولاً على ايرث نيوز.