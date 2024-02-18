النزاهة: استعراض جهود (57) جهة حكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

2024-02-18 10:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استعرضت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، جهود (57) جهة حكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وذكر بيان للهيئة تلقته ايرث نيوز، أنه “تكليلاً لاجتماعاتها الدوريَّـة الخاصَّة بتنفيذ بنود الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد للأعوام 2021-2024، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة انتهاء فعاليَّة الاستعراض النهائيّ لجهود تعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد للعام 2023”. واوضح أنَّ […]

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