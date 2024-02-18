2024-02-18 10:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، يوم الأحد، صناعة السجاد اليدوي بأنها باتت "غير مجدية من الناحية الاقتصادية"، مؤكداً على ضرورة مُراجعة وإعادة النظر في وضع بعض المصانع والشركات العاملة في هذا المجال لِعدم جدوى استمرارها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير على هامش زيارته مصنع السجاد اليدوي ومعمل الكاظمين لإنتاج البطانيات ومصنع الصوفية الواقعة في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وصرّح الوزير في مؤتمر صحفي بأنَّ لِصناعة السجاد اليدوي خصوصية في المُحافظة على التُراث وحرفة النساجة لكنها غير مُجدية من الناحية الإقتصادية، مبينا أنَّ معمل الكاظمين لإنتاج البطانيات أُنشأ في عام 1965 ويعمل بِتكنولوجيا قديمة، وأنَّ مُنتجاته غير قادرة على المُنافسة مع مثيلاتها المُستوردة.

كما أكد على ضرورة مُراجعة وإعادة النظر في وضع بعض المصانع والشركات لِعدم جدوى استمرارها وذلكَ وفقاً لِما وردَ في البرنامج الحكومي وأهداف اللجنة العُليا لِهيكلة الشركات العامة في الوزارات والتي يترأسها رئيس مجلس الوزراء مع المُحافظة على حقوق المُوظفين فيها.